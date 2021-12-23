В Белоруссии гособвинитель запросил для россиянина Дудникова 11 лет колонии
Приговор гражданину РФ, обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности республики, огласят 27 декабря.
Прокуратура в Белоруссии попросила суд приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Русская служба "Би-би-си".
Минский городской суд огласит приговор обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности Белоруссии гражданину России Егору Дудникову 27 декабря. Как уточняется, дело рассматривают в закрытом режиме.
Напомним, Дудников был задержан в Минске 5 мая. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы. Молодому человеку вменяют озвучивание роликов для белорусской оппозиции. В июле стало известно, что он написал явку с повинной.
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