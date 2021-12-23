В Белоруссии гособвинитель запросил для россиянина Дудникова 11 лет колонии

Прокуратура в Белоруссии попросила суд приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Русская служба "Би-би-си" .

Минский городской суд огласит приговор обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности Белоруссии гражданину России Егору Дудникову 27 декабря. Как уточняется, дело рассматривают в закрытом режиме.