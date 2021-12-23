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В Белоруссии гособвинитель запросил для россиянина Дудникова 11 лет колонии

Приговор гражданину РФ, обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности республики, огласят 27 декабря.

23 декабря, 15:28
<p>Фото © <a href="http://www.court.gov.by/ru/minskij/gorodskoj/sud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ</a></p>

Фото © ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прокуратура в Белоруссии попросила суд приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Русская служба "Би-би-си".

Минский городской суд огласит приговор обвиняемому в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности Белоруссии гражданину России Егору Дудникову 27 декабря. Как уточняется, дело рассматривают в закрытом режиме.

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Напомним, Дудников был задержан в Минске 5 мая. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы. Молодому человеку вменяют озвучивание роликов для белорусской оппозиции. В июле стало известно, что он написал явку с повинной.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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