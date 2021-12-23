Депутат Кирьянов — о пресс-конференции Путина: Сегодня президент подчеркнул, что жизнь продолжается

На сегодняшней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответами на самые разноплановые вопросы говорил об образе будущего, кроме того, он дал понять, что ему важно, как живёт каждый конкретный человек. Об этом Лайфу рассказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

"Совершенно очевидно, что президента волнует, как живёт каждый конкретный человек в регионах, городах и посёлках. Один из интересных вопросов, который я для себя отметил, — это вопрос по Алтайскому краю (ситуация с обеспечением углём во время отопительного сезона. — Прим. Лайфа). Владение информацией, глубина информации и человеческое отношение президента ко всем вещам, связанным с качеством жизни каждого человека, — это одно из самых важных впечатлений, которое у меня осталось по итогам сегодняшних вопросов и ответов", — сказал Кирьянов.

Депутат также отметил, что президент в любом своём выступлении демонстрирует честность и "нормальные человеческие качества" и при этом придерживается профессионального формата ответов. Как считает Кирьянов, именно вникание в проблемы не только каждого региона, но и муниципалитета и отличает руководителя страны.