Депутат Кирьянов — о пресс-конференции Путина: Сегодня президент подчеркнул, что жизнь продолжается
Собеседник Лайфа также отметил, что глава государства вникает в проблемы не только каждого региона, но и муниципалитета.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
На сегодняшней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответами на самые разноплановые вопросы говорил об образе будущего, кроме того, он дал понять, что ему важно, как живёт каждый конкретный человек. Об этом Лайфу рассказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.
"Совершенно очевидно, что президента волнует, как живёт каждый конкретный человек в регионах, городах и посёлках. Один из интересных вопросов, который я для себя отметил, — это вопрос по Алтайскому краю (ситуация с обеспечением углём во время отопительного сезона. — Прим. Лайфа). Владение информацией, глубина информации и человеческое отношение президента ко всем вещам, связанным с качеством жизни каждого человека, — это одно из самых важных впечатлений, которое у меня осталось по итогам сегодняшних вопросов и ответов", — сказал Кирьянов.
Депутат также отметил, что президент в любом своём выступлении демонстрирует честность и "нормальные человеческие качества" и при этом придерживается профессионального формата ответов. Как считает Кирьянов, именно вникание в проблемы не только каждого региона, но и муниципалитета и отличает руководителя страны.
"Сегодня президент, отвечая на вопросы, подчёркивал, что жизнь продолжается и что мы развиваемся по очень многим направлениям. И что международная конъюнктура способствует экономическому росту России. И у нас есть не просто перспективы, но и смысловые и экономические треки развития, которые действительно сильно нас отличают от стран Европы, которые просто погрузились в пучину", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, нынешняя пресс-конференция продлилась 3 часа 56 минут. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз и успел ответить на 55 вопросов. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ. Главу государства спрашивали о восстановлении экономики после пандемии, повышении ключевой ставки, демографии, вакцинации, НАТО, Украине, соцсетях и даже о суде над Дедом Морозом.
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