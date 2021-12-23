Депутат Рады Бужанский заявил о попытках трёх стран Европы разделить Украину

Депутат Верховной рады Максим Бужанский считает, что со стороны нескольких европейских стран существуют территориальные претензии к Украине. Об этом пишет Ukranews.com.

Парламентарий отметил, что польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. При этом слабость Украины играет им на руку и даёт возможность пересмотреть историю региона.

"Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно", — подчеркнул Бужанский.

По мнению депутата Рады, раздача Варшавой, Бухарестом и Будапештом своих паспортов создаёт потенциально взрывоопасную ситуацию. Он добавил, что Венгрия открыто ведёт политику, направленную на отторжение нескольких регионов, а также в определённый момент может ввести войска для "защиты венгерского населения".