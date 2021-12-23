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Регион
Опубликовано 23 декабря 2021, 14:47

Второго первокурсника из Читы, напавшего на фигуриста Соловьёва, заключили под стражу

По словам спортсмена, сначала его дважды ударили, а незадолго до этого толкнули.

Суд избрал меру пресечения второму студенту из Читы, избившему фигуриста Дмитрия Соловьёва. Видео © Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский суд Москвы арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.

В ходе заседания молодой человек просил суд не заключать его под стражу, сославшись на идущую сейчас сессию и целый ряд зачётов и экзаменов. Однако такие доводы убедить суд не смогли.

Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений
Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Один из них ранее был арестован.

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Фото © Пресс-служба Таганского суда Москвы

Шамиль Гаджиев
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