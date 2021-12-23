Второго первокурсника из Читы, напавшего на фигуриста Соловьёва, заключили под стражу

По словам спортсмена, сначала его дважды ударили, а незадолго до этого толкнули.

В ходе заседания молодой человек просил суд не заключать его под стражу, сославшись на идущую сейчас сессию и целый ряд зачётов и экзаменов. Однако такие доводы убедить суд не смогли.