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Второго первокурсника из Читы, напавшего на фигуриста Соловьёва, заключили под стражу

Сам спортсмен рассказал, что сначала ему нанесли два удара, а незадолго до этого толкнули.

23 декабря, 14:47

Фото © Пресс-служба Таганского суда Москвы

Суд избрал меру пресечения второму студенту из Читы, избившему фигуриста Дмитрия Соловьёва. Видео © Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский суд Москвы арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.

В ходе заседания молодой человек просил суд не заключать его под стражу, сославшись на идущую сейчас сессию и целый ряд зачётов и экзаменов. Однако такие доводы убедить суд не смогли.

Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений

Олимпийский чемпион Соловьёв и другие спортсмены, которые стали жертвами нападений

Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Один из них ранее был арестован.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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