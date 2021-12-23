Второго первокурсника из Читы, напавшего на фигуриста Соловьёва, заключили под стражу
Сам спортсмен рассказал, что сначала ему нанесли два удара, а незадолго до этого толкнули.
Фото © Пресс-служба Таганского суда Москвы
Суд избрал меру пресечения второму студенту из Читы, избившему фигуриста Дмитрия Соловьёва. Видео © Пресс-служба Таганского суда Москвы
Таганский суд Москвы арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва возле одного из столичных ресторанов.
В ходе заседания молодой человек просил суд не заключать его под стражу, сославшись на идущую сейчас сессию и целый ряд зачётов и экзаменов. Однако такие доводы убедить суд не смогли.
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Напавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы. Один из них ранее был арестован.
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