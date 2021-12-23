В "Спартаке" заявили, что клуб будет продавать игроков ближайшей зимой
Ранее клуб заключил контракт с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.
Игроки ФК "Спартак" (Россия) во время тренировки. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Московский "Спартак" зимой продаст несколько футболистов, однако пока не ясно, кого именно. Об этом в эфире "Матча" заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
"Трансферы ещё будут. Раскрывать имён сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был чуть позже произойти, но определённые обстоятельства переход ускорили. По поводу ухода игроков: список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут", — заявил Мележиков.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" заключил контракт с нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном.
Комментариев: 0