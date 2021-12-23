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Сенатор Варфоломеев поддержал слова Путина об отказе от наказания противников вакцинации

Парламентарий подчеркнул, что разъяснительная работа с людьми должна вестись так, чтобы "их самих сподвигнуть к принятию такого решения".

23 декабря, 14:56

© Pixabay

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против введения мер преследования противников вакцинации. Своим мнением сенатор поделился в беседе с RT.

"Президент в данном вопросе, как и в других вопросах, демонстрирует очень разумный подход ко всему. Понятно, что мы хотели бы, чтобы как можно больше наших граждан были привиты и были в безопасности, но вся работа с людьми должна всё-таки носить вежливый и разъяснительный характер", — отметил парламентарий.

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Варфоломеев подчеркнул, что работа с населением должна проводиться так, чтобы людей "самих сподвигнуть к принятию решения" о необходимости привиться. Сенатор добавил, что рад тому, что президент именно так обозначил порядок работы по этому вопросу.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 23 декабря, также Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к коронавирусу в России. Президент выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем уровня уже 80%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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