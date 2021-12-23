Сенатор Варфоломеев поддержал слова Путина об отказе от наказания противников вакцинации

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал позицию президента России Владимира Путина, который выступил против введения мер преследования противников вакцинации. Своим мнением сенатор поделился в беседе с RT.

"Президент в данном вопросе, как и в других вопросах, демонстрирует очень разумный подход ко всему. Понятно, что мы хотели бы, чтобы как можно больше наших граждан были привиты и были в безопасности, но вся работа с людьми должна всё-таки носить вежливый и разъяснительный характер", — отметил парламентарий.

Варфоломеев подчеркнул, что работа с населением должна проводиться так, чтобы людей "самих сподвигнуть к принятию решения" о необходимости привиться. Сенатор добавил, что рад тому, что президент именно так обозначил порядок работы по этому вопросу.