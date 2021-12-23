Украинский журналист Цимбалюк раскрыл Лайфу, почему не пришёл на пресс-конференцию Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк, один из 507 аккредитованных на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, объяснил, почему так и не явился на мероприятие.

"Меня в России обвиняют в экстремизме, зачем мне пресс-конференция Путина, если я после этого могу сесть в тюрьму. Там нельзя будет задавать вопросы ни ему, ни Дмитрию Сергеевичу (Пескову. — Прим. Лайфа)", — пояснил Цимбалюк в беседе с Лайфом.

Журналист также подчеркнул — настал момент, когда ему необходимы личные гарантии безопасности на подобного рода мероприятиях. Впрочем, Цимбалюк не исключил, что приедет в Россию. Однако конкретную дату не назвал.

"Не хочу в суд — время дорого!" — отрезал украинец.

Напомним, сегодня, 23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получило 507 представителей СМИ.