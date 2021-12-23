Песков объяснил, почему на конференции Путина не дали слова представителям СМИ-иноагентов
Многие журналисты, которые присутствовали на мероприятии, не смогли задать вопрос, отметил пресс-секретарь главы государства.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Представители СМИ-иноагентов, которые присутствовали на пресс-конференции президента России Владимира Путина, не смогли задать вопрос главе государства, так как до них просто не дошла очередь. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ну не дошла очередь, не каждый же раз", — сказал Песков, отвечая на вопросы после мероприятия.
Песков подчеркнул, что на конференции присутствовало большое количество журналистов, которые не смогли задать вопросы. Речь в том числе идёт и о корреспондентах из президентского пула.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
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