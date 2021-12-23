Песков объяснил, почему на конференции Путина не дали слова представителям СМИ-иноагентов

Представители СМИ-иноагентов, которые присутствовали на пресс-конференции президента России Владимира Путина, не смогли задать вопрос главе государства, так как до них просто не дошла очередь. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ну не дошла очередь, не каждый же раз", — сказал Песков, отвечая на вопросы после мероприятия.

Песков подчеркнул, что на конференции присутствовало большое количество журналистов, которые не смогли задать вопросы. Речь в том числе идёт и о корреспондентах из президентского пула.