Журналист Колесников рассказал Лайфу, какой из вопросов пресс-конференции зацепил Путина
При этом он отметил и внимание президента к региональным проблемам, и в этом смысле мероприятие напоминало прямую линию.
Журналист Колесников рассказал Лайфу, какой из вопросов пресс-конференции зацепил Путина. Видео © LIFE
Журналист "Коммерсанта" и кремлёвского пула Андрей Колесников рассказал Лайфу о том, какой вопрос на этой пресс-конференции зацепил Владимира Путина больше всего.
"Его неизбежно зацепил вопрос, тот, который его цепляет всё последнее время. Это про его собственные инициативы насчёт Запада, США, НАТО. И там прозвучала одна идея в его исполнении: он вдруг сказал, что "с их стороны я вижу позитивную реакцию, мы будем продолжать переговоры". Вот только что он говорил, что юридическим гарантиям нельзя доверять, что они (НАТО. — Прим. Лайфа) уже надули и надуют обязательно и дальше. И в то же время мы видим оптимиста Владимира Владимировича Путина, который вдохновлён тем, что его инициативы получили внимание", — считает Колесников.
При этом журналист отметил и внимание главы государства к локальным проблемам населённых пунктов — президент ответил на целый ряд вопросов, заданных журналистами из регионов: и о здравоохранении, и о жилье, и о ремонте дорог, и поддержке культуры. И в этом смысле это общение Путина с представителями СМИ было очень похоже на прямую линию, подчёркивает Колесников.
Напомним, нынешняя пресс-конференция продлилась 3 часа 56 минут. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз и успел ответить на 55 вопросов. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ. Главу государства спрашивали о восстановлении экономики после пандемии, повышении ключевой ставки, демографии, вакцинации, НАТО, Украине, соцсетях и даже о суде над Дедом Морозом.
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