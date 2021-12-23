Журналист Колесников рассказал Лайфу, какой из вопросов пресс-конференции зацепил Путина

"Его неизбежно зацепил вопрос, тот, который его цепляет всё последнее время. Это про его собственные инициативы насчёт Запада, США, НАТО. И там прозвучала одна идея в его исполнении: он вдруг сказал, что "с их стороны я вижу позитивную реакцию, мы будем продолжать переговоры". Вот только что он говорил, что юридическим гарантиям нельзя доверять, что они (НАТО. — Прим. Лайфа) уже надули и надуют обязательно и дальше. И в то же время мы видим оптимиста Владимира Владимировича Путина, который вдохновлён тем, что его инициативы получили внимание", — считает Колесников.