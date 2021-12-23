Стоимость газа на торгах в Европе снизилась на 21%

Стоимость газа в Европе в ходе биржевых торгов резко опустилась. Стоимость январского фьючерса на эталонном хабе TTF в Нидерландах обвалилась более чем на 21%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:41 мск голубое топливо торговалось по 142,6 евро за МВт/ч. Падение с закрытия предыдущего дня составило 17,33%. По результатам торгов цена фьючерсов на газ достигла 2136 долларов за тысячу кубометров. За весь день стоимость поднималась до 2220 долларов (187,47 евро за МВт/ч).