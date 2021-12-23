Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали в СК из-за поста о святых мощах

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил в своём телеграм-канале, что его вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений из-за поста о святых мощах.

"Согласно имеющимся данным, на странице пользователя в интернет-мессенджере "Телеграм" с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах. <...> Вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел", — говорится в тексте документа, опубликованного художником.

Сам Лебедев достаточно агрессивно отреагировал на письмо ведомства, вероятно, таким образом решил донести, что не явится в отдел.

Напомним, Артемий Лебедев в телеграм-канале в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются. После этого зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал, что заявления дизайнера нужно проверить на оскорбление чувств верующих.