Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его вызвали в СК из-за поста о святых мощах
Художник достаточно агрессивно отреагировал на официальное письмо ведомства, сформулировав свою позицию в нецензурной форме.
Артемий Лебедев. Фото © Instagram / temalebedev
Дизайнер Артемий Лебедев сообщил в своём телеграм-канале, что его вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений из-за поста о святых мощах.
"Согласно имеющимся данным, на странице пользователя в интернет-мессенджере "Телеграм" с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах. <...> Вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел", — говорится в тексте документа, опубликованного художником.
Сам Лебедев достаточно агрессивно отреагировал на письмо ведомства, вероятно, таким образом решил донести, что не явится в отдел.
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Напомним, Артемий Лебедев в телеграм-канале в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются. После этого зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал, что заявления дизайнера нужно проверить на оскорбление чувств верующих.
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