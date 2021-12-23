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Экс-главе Раменского района Кулакову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Уголовное дело вновь передано в Подольский городской суд. Расследование расправы над Евгенией Исаенковой длится с мая 2019 года.

23 декабря, 14:22

Фото © Facebook / Андрей Кулаков

Московский областной суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, которого присяжные сочли невиновным в убийстве знакомой — заместителя председателя Общественной палаты того же района Евгении Исаенковой. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

"По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор <...> в отношении бывшего главы Администрации Раменского муниципального района", — говорится в релизе, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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Уточняется, что уголовное дело экс-чиновника вновь передали в Подольский городской суд Подмосковья. Отметим, что в конце октября нынешнего года присяжные оправдали Кулакова по делу об убийстве и в тот же день он был освобождён из зала суда.

Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал. 13 июня Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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