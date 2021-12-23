Экс-главе Раменского района Кулакову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве

Московский областной суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, которого присяжные сочли невиновным в убийстве знакомой — заместителя председателя Общественной палаты того же района Евгении Исаенковой. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

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Уточняется, что уголовное дело экс-чиновника вновь передали в Подольский городской суд Подмосковья. Отметим, что в конце октября нынешнего года присяжные оправдали Кулакова по делу об убийстве и в тот же день он был освобождён из зала суда.