Экс-главе Раменского района Кулакову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
Уголовное дело вновь передано в Подольский городской суд. Расследование расправы над Евгенией Исаенковой длится с мая 2019 года.
Фото © Facebook / Андрей Кулаков
Московский областной суд отменил оправдательный приговор экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, которого присяжные сочли невиновным в убийстве знакомой — заместителя председателя Общественной палаты того же района Евгении Исаенковой. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
"По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил оправдательный приговор <...> в отношении бывшего главы Администрации Раменского муниципального района", — говорится в релизе, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело экс-чиновника вновь передали в Подольский городской суд Подмосковья. Отметим, что в конце октября нынешнего года присяжные оправдали Кулакова по делу об убийстве и в тот же день он был освобождён из зала суда.
Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал. 13 июня Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.
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