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Миллер заявил, что обе нитки "Северного потока – 2" войдут в строй до конца 2021 года

Глава "Газпрома" отметил, что газопровод является мегапроектом, и подчеркнул, что хоть у компании и есть надёжные финансовые партнёры за рубежом, Россия самостоятельно построила трубопровод.

23 декабря, 14:41

© ТАСС / Пётр Ковалев

Вторую нитку газопровода "Северный поток – 2" полностью подготовят к промышленной эксплуатации до конца текущего года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время предновогоднего селекторного совещания.

"Первая нитка "Северного потока – 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал Миллер.

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Он также отметил, что газопровод является мегапроектом, и подчеркнул, что хоть у компании и есть надёжные финансовые партнёры за рубежом, Россия самостоятельно построила трубопровод, несмотря на простые условия и давление.

Миллер также добавил, что в текущем году полностью закончены работы и по другому маршруту — морского газопровода "Турецкий поток". В частности, ввели в эксплуатацию газотранспортные мощности на суше, а именно в Болгарии и Сербии. Сегодня благодаря трубопроводу голубое топливо получает не только Турция, но и ещё восемь европейских стран. Так, например, Греция по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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