Миллер заявил, что обе нитки "Северного потока – 2" войдут в строй до конца 2021 года
Глава "Газпрома" отметил, что газопровод является мегапроектом, и подчеркнул, что хоть у компании и есть надёжные финансовые партнёры за рубежом, Россия самостоятельно построила трубопровод.
© ТАСС / Пётр Ковалев
Вторую нитку газопровода "Северный поток – 2" полностью подготовят к промышленной эксплуатации до конца текущего года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время предновогоднего селекторного совещания.
"Первая нитка "Северного потока – 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал Миллер.
Он также отметил, что газопровод является мегапроектом, и подчеркнул, что хоть у компании и есть надёжные финансовые партнёры за рубежом, Россия самостоятельно построила трубопровод, несмотря на простые условия и давление.
Миллер также добавил, что в текущем году полностью закончены работы и по другому маршруту — морского газопровода "Турецкий поток". В частности, ввели в эксплуатацию газотранспортные мощности на суше, а именно в Болгарии и Сербии. Сегодня благодаря трубопроводу голубое топливо получает не только Турция, но и ещё восемь европейских стран. Так, например, Греция по итогам года импортирует исторический максимум российского газа.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".
Лента новостей
Мать показала, как душила детей и как бросила замерзать в овраге под Саратовом
сегодня в 14:37
Песков объяснил, почему на конференции Путина не дали слова представителям СМИ-иноагентов
сегодня в 14:24
Экс-главе Раменского района Кулакову отменили оправдательный приговор по делу об убийстве
сегодня в 14:22
Комментариев: 0