Миллер заявил, что обе нитки "Северного потока – 2" войдут в строй до конца 2021 года

Вторую нитку газопровода "Северный поток – 2" полностью подготовят к промышленной эксплуатации до конца текущего года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время предновогоднего селекторного совещания.

"Первая нитка "Северного потока – 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал Миллер.

Он также отметил, что газопровод является мегапроектом, и подчеркнул, что хоть у компании и есть надёжные финансовые партнёры за рубежом, Россия самостоятельно построила трубопровод, несмотря на простые условия и давление.