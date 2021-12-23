Мать показала, как душила детей и как бросила замерзать в овраге под Саратовом

Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в Саратовской области, рассказала об обстоятельствах произошедшего, а также раскаялась в содеянном. Кадры показаний подозреваемой опубликовал Следственный комитет РФ в своём ютуб-аккаунте.

Как отметили в СК, следователи на месте происшествия проверили показания 43-летней жительницы Аткарского района. По версии следствия, 22 декабря родительница разозлилась на детей из-за непослушания и принялась душить шарфом, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге. К моменту прибытия скорой помощи мальчик скончался, а девочку забрали в больницу в критическом состоянии. Сейчас медики борются за её жизнь.

Как уточняется, специалисты изучат все причины и условия произошедшего, а также оценят условия жизни и воспитания детей в семье. Кроме того, СК намерен просить об аресте подозреваемой. Сама женщина вину признаёт и заявляет, что в содеянном раскаивается.