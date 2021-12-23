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Мать показала, как душила детей и как бросила замерзать в овраге под Саратовом

По версии следствия, женщина разозлилась на сына и дочь из-за непослушания. На допросе в СК 43-летняя родительница заявила, что раскаивается.

23 декабря, 14:37

Мать детей, найденных замёрзшими в Саратовской области, рассказала о подробностях убийства. Кадр из видео © Youtube / Следственный комитет РФ

Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в Саратовской области, рассказала об обстоятельствах произошедшего, а также раскаялась в содеянном. Кадры показаний подозреваемой опубликовал Следственный комитет РФ в своём ютуб-аккаунте.

Как отметили в СК, следователи на месте происшествия проверили показания 43-летней жительницы Аткарского района. По версии следствия, 22 декабря родительница разозлилась на детей из-за непослушания и принялась душить шарфом, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге. К моменту прибытия скорой помощи мальчик скончался, а девочку забрали в больницу в критическом состоянии. Сейчас медики борются за её жизнь.

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Как уточняется, специалисты изучат все причины и условия произошедшего, а также оценят условия жизни и воспитания детей в семье. Кроме того, СК намерен просить об аресте подозреваемой. Сама женщина вину признаёт и заявляет, что в содеянном раскаивается.

Напомним, мальчика и девочку нашли в овраге в селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области, они были без верхней одежды. Мальчик погиб, а девочка находится в критическом состоянии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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