Мать показала, как душила детей и как бросила замерзать в овраге под Саратовом
По версии следствия, женщина разозлилась на сына и дочь из-за непослушания. На допросе в СК 43-летняя родительница заявила, что раскаивается.
Мать детей, найденных замёрзшими в Саратовской области, рассказала о подробностях убийства. Кадр из видео © Youtube / Следственный комитет РФ
Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в Саратовской области, рассказала об обстоятельствах произошедшего, а также раскаялась в содеянном. Кадры показаний подозреваемой опубликовал Следственный комитет РФ в своём ютуб-аккаунте.
Как отметили в СК, следователи на месте происшествия проверили показания 43-летней жительницы Аткарского района. По версии следствия, 22 декабря родительница разозлилась на детей из-за непослушания и принялась душить шарфом, после чего вынесла на улицу и оставила в овраге. К моменту прибытия скорой помощи мальчик скончался, а девочку забрали в больницу в критическом состоянии. Сейчас медики борются за её жизнь.
Как уточняется, специалисты изучат все причины и условия произошедшего, а также оценят условия жизни и воспитания детей в семье. Кроме того, СК намерен просить об аресте подозреваемой. Сама женщина вину признаёт и заявляет, что в содеянном раскаивается.
Напомним, мальчика и девочку нашли в овраге в селе Прокудино в Аткарском районе Саратовской области, они были без верхней одежды. Мальчик погиб, а девочка находится в критическом состоянии.
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