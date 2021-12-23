На 82-м году жизни скончался актёр "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов

Советский и российский актёр, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов умер 22 декабря на 82-м году жизни. Он снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей", сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что мужчина скончался из-за болезни, которой страдал последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В военные годы его семья жила в Московской области, отец был на фронте. В 20 лет Лобанов работал в Русском драматическом театре Эстонской ССР. Спустя год переехал в Москву, где окончил театральное училище имени Щепкина. Затем Лобанов проработал около 12 лет в Омском академическом театре драмы.

В 1985 году снялся в фильме "Переступить черту" — эта кинокартина стала первой для актёра. Лобанов также известен по таким сериалам, как "Улицы разбитых фонарей", "Шторм", "Мажор", "Последний министр", фильмам "Сталинград" и "Семнадцать мгновений весны".