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На 82-м году жизни скончался актёр "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов

Причиной смерти стала болезнь, которой мужчина страдал последние годы. Он также известен своими работами в сериалах "Мажор" и "Последний министр".

23 декабря, 14:46
<p>Вадим Лобанов. Фото © <a href="https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pureportal.spbu.ru</a></p>

Вадим Лобанов. Фото © pureportal.spbu.ru

Советский и российский актёр, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов умер 22 декабря на 82-м году жизни. Он снимался в сериале "Улицы разбитых фонарей", сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что мужчина скончался из-за болезни, которой страдал последние годы.

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Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В военные годы его семья жила в Московской области, отец был на фронте. В 20 лет Лобанов работал в Русском драматическом театре Эстонской ССР. Спустя год переехал в Москву, где окончил театральное училище имени Щепкина. Затем Лобанов проработал около 12 лет в Омском академическом театре драмы.

В 1985 году снялся в фильме "Переступить черту" — эта кинокартина стала первой для актёра. Лобанов также известен по таким сериалам, как "Улицы разбитых фонарей", "Шторм", "Мажор", "Последний министр", фильмам "Сталинград" и "Семнадцать мгновений весны".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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