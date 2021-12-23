Никитин рассказал о миллиардных инвестициях в Новгородскую область при создании ВСМ

С помощью высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая, как предполагается, пройдёт через Новгородскую область, получится привлечь в регион миллиардные инвестиции. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин в посте в соцсети "ВКонтакте".

Ранее новгородская журналистка задала президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции вопрос о перспективах строительства ВСМ. Глава государства отметил, что следует "всё взвесить, посмотреть, как ВСМ развиваются в мире".

"Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места. Прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики, ожидается, что турпоток вырастет в три раза", — написал Никитин.

Вместе с тем, продолжил он, ожидается повышение мобильности как гостей, так и жителей региона. Губернатор также выразил надежду, что власти примут положительное решение по этому вопросу.