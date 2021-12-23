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Никитин рассказал о миллиардных инвестициях в Новгородскую область при создании ВСМ

Вместе с тем ожидается повышение мобильности как гостей, так и жителей региона, отметил губернатор. А турпоток вообще вырастет в три раза, указал он.

23 декабря, 15:10
<p>Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/nikitinandrey2017?z=photo434915124_457242189/photos434915124" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Никитин</a></p>

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото © VK / Андрей Никитин

С помощью высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая, как предполагается, пройдёт через Новгородскую область, получится привлечь в регион миллиардные инвестиции. Об этом сообщил губернатор Андрей Никитин в посте в соцсети "ВКонтакте".

Ранее новгородская журналистка задала президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции вопрос о перспективах строительства ВСМ. Глава государства отметил, что следует "всё взвесить, посмотреть, как ВСМ развиваются в мире".

"Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места. Прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики, ожидается, что турпоток вырастет в три раза", — написал Никитин.

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Вместе с тем, продолжил он, ожидается повышение мобильности как гостей, так и жителей региона. Губернатор также выразил надежду, что власти примут положительное решение по этому вопросу.

Ранее стало известно, что на Комсомольской площади в Москве построят четвёртый вокзал. Планируется создать огромный транспортный узел с пересечениями двух диаметров и новой дороги.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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