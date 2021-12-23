Доцент Шмидт объяснил региональную направленность пресс-конференции Путина

Кандидат исторических наук, доцент, публицист, радиоведущий Сергей Шмидт считает правильным, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в большей степени затронул региональные проблемы, нежели вопросы международно-политической повестки. В беседе с Лайфом он отметил, что в преддверии Нового года этот выбор наилучший.

По словам Шмидта, такая содержательная тональность выбрана главой государства сознательно. В ходе пресс-конференции президент не проигнорировал вопросы внешнеполитической повестки: "звучало и про НАТО, и про Украину, Донбасс", в то же время "подчёркнутый" акцент был сделан на различные региональные проблемы. Как заметил наш собеседник, этим темам было посвящено 80% внимания.

"У меня осталось впечатление, что это может вызывать положительный эффект — внимание главы государства к региональным проблемам, но допускаю, что у кого-то это вызовет ощущение некоего мелкотемья", — сказал Шмидт.

И хотя во многом споры интерпретации мероприятия будут сводиться к правильности такого выбора Путина, собеседник Лайфа отметил: "Я думаю, что такой выбор перед Новым годом — это правильнее. Я уверен, что это правильнее — говорить о проблемах региональных, нежели о такой большой международно-политической повестке".