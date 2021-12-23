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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

В тройку лидеров сумела попасть пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в которой выступает дочь Этери Тутберидзе.

23 декабря, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России в танцах на льду.

За свой прокат одни из лидеров мирового сезона набрали 93,61 балла. Добавим, что этим результатом они превзошли мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин — 88,76. Замкнула тройку лидеров самая обсуждаемая пара турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравшая 83,99. Отметим, что Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе.

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Ранее Лайф сообщал, что 18-летний Евгений Семененко лидирует после короткой программы в соревновании мужчин-одиночников.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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