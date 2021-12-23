Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России в танцах на льду.

За свой прокат одни из лидеров мирового сезона набрали 93,61 балла. Добавим, что этим результатом они превзошли мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин — 88,76. Замкнула тройку лидеров самая обсуждаемая пара турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравшая 83,99. Отметим, что Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе.