Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
В тройку лидеров сумела попасть пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в которой выступает дочь Этери Тутберидзе.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России в танцах на льду.
За свой прокат одни из лидеров мирового сезона набрали 93,61 балла. Добавим, что этим результатом они превзошли мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин — 88,76. Замкнула тройку лидеров самая обсуждаемая пара турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набравшая 83,99. Отметим, что Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе.
Ранее Лайф сообщал, что 18-летний Евгений Семененко лидирует после короткой программы в соревновании мужчин-одиночников.
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