"Спартак" и ЦСКА проведут очередное дерби в первый день после возобновления РПЛ

Московские "Спартак" и ЦСКА встретятся в очередном дерби в рамках РПЛ 26 февраля, в первый день после возобновления сезона в чемпионате. Календарь трёх туров опубликовала пресс-служба лиги.

На следующий день сыграют "Ростов" с "Крыльями", "Краснодар" и "Локомотив", а также "Ахмат" и "Уфа". Лидер сезона — "Зенит" — свой матч проведёт 28 февраля против "Рубина" в родных стенах. Добавим, что следующие туры состоятся 5–7 марта, а также 12–14 марта.