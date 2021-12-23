"Спартак" и ЦСКА проведут очередное дерби в первый день после возобновления РПЛ
Добавим, что первые матчи весенней части сезона состоятся в самом конце февраля.
Фото © ПФК ЦСКА
Московские "Спартак" и ЦСКА встретятся в очередном дерби в рамках РПЛ 26 февраля, в первый день после возобновления сезона в чемпионате. Календарь трёх туров опубликовала пресс-служба лиги.
Так, 26 февраля в рамках 19-го тура состоятся следующие матчи:
- "Химки" — "Динамо"
- "Нижний Новгород" — "Урал"
- "Сочи" — "Арсенал"
- "Спартак" — ЦСКА
На следующий день сыграют "Ростов" с "Крыльями", "Краснодар" и "Локомотив", а также "Ахмат" и "Уфа". Лидер сезона — "Зенит" — свой матч проведёт 28 февраля против "Рубина" в родных стенах. Добавим, что следующие туры состоятся 5–7 марта, а также 12–14 марта.
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