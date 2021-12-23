Пьяный москвич сообщил об "убийстве", чтобы к жене быстрее приехала скорая

Житель Москвы представился полицейским и сообщил в правоохранительные органы о вымышленном убийстве. Таким образом он решил ускорить появление бригады скорой помощи — медиков не могла дождаться его супруга, сообщает SHOT.



По данным телеграм-канала, 37-летний Дмитрий Филатов по телефону сообщил в полицию, что якобы находится на месте убийства и ему срочно нужна скорая с подкреплением. Когда оперативники прибыли на вызов, выяснилось, что никакого преступления не было, а звонивший мужчина оказался вовсе не их коллегой. Более того, лжеполицейский был ещё и пьян.

Как оказалось, в ходе семейного застолья жене Дмитрия стало плохо. Чтобы скорее помочь любимой, мужчина придумал "гениальный план" и стал звонить в полицию. При этом, по данным телеграм-канала, в тот вечер на адрес Филатова медиков вообще никто не вызывал.

Уточняется, что Дмитрий не первый раз тревожит экстренные службы телефонными звонками. К примеру, он часто в нетрезвом состоянии обращается к стражам порядка, чтобы ему помогли открыть дверь в квартиру. Кроме того, мужчине неоднократно выписывали штрафы за распитие алкоголя. Сейчас москвича планируют привлечь по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб".