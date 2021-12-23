В Москве Land Cruiser выехал на встречку и влетел в автобус, семь человек пострадали
Водитель "тойоты" был в неадекватном состоянии, с места аварии его уводили под руки, стало известно Лайфу.
Кадр с места аварии © LIFE
Авария в Тушине, в которой пострадало семь человек. Видео © LIFE
В Москве внедорожник Toyota Land Cruiser влетел в маршрутный автобус, ДТП произошло в районе Тушино. По данным источника Лайфа, в аварии пострадало семь человек.
Столкновение произошло на улице Свободы, где, по предварительным данным, в пассажирский транспорт со встречной полосы влетел Toyota Land Cruiser. У иномарки в салоне сработали все подушки безопасности. Как рассказали очевидцы ДТП, водителя внедорожника двум мужчинам пришлось вести под руки, потому что тот находился в "неадекватном состоянии".
Как уточняется, прибывшая на место аварии скорая забрала в Боткинскую больницу водителя маршрутки и одного пассажира. Остальным пятерым пострадавшим помощь оказывается на месте.
Ранее Лайф писал, что в Новой Москве перевернулся рейсовый автобус. В салоне вместе с водителем находилось десять человек, в том числе двое детей.
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