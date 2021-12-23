В МИД Украины оценили слова Путина о подготовке Киевом новой операции против Донбасса

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не планирует новую военную операцию в Донбассе. Он подчеркнул, что Незалежная, напротив, "стремится исключительно к миру". Так представитель украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможной подготовке операции.

"Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, прежде всего в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооружённого конфликта", — цитирует агентство УНИАН Николенко.

По его словам, делегация Киева в Трёхсторонней контактной группе проделала "титаническую работу", чтобы возобновить режим прекращения огня. Вместе с тем представитель МИД Незалежной призвал Россию сосредоточиться на завершении вооруженного конфликта в Донбассе.