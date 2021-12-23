Следователи завели дело о халатности из-за перебоев с поставками угля в Алтайском крае

Из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе Алтайского края следователи завели уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал проверить информацию о полной готовности к началу отопительного сезона, которую получил от руководителей регионального и федерального уровней.

"По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению", — говорится в релизе СУ СК.

Местные жители до сих пор не могут купить в достаточном количестве уголь, что угрожает их здоровью и благополучию. Следователи изучат причины срыва начала отопительного сезона, а также оценят действия должностных лиц и органов власти, которые должны обеспечивать населению теплоснабжение. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает пресс-служба.