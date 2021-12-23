Следователи завели дело о халатности из-за перебоев с поставками угля в Алтайском крае
Жители Локтевского района до сих пор не могут купить его в достаточном количестве, что угрожает их здоровью и благополучию.
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Из-за перебоев с поставками угля в Локтевском районе Алтайского края следователи завели уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал проверить информацию о полной готовности к началу отопительного сезона, которую получил от руководителей регионального и федерального уровней.
"По данным следствия, в период начала отопительного сезона в ноябре 2021 года в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению", — говорится в релизе СУ СК.
Местные жители до сих пор не могут купить в достаточном количестве уголь, что угрожает их здоровью и благополучию. Следователи изучат причины срыва начала отопительного сезона, а также оценят действия должностных лиц и органов власти, которые должны обеспечивать населению теплоснабжение. Расследование уголовного дела продолжается, отмечает пресс-служба.
Ранее доцент Сергей Шмидт объяснил региональную направленность пресс-конференции Путина. Как заметил собеседник Лайфа, проблемам субъектов РФ было посвящено 80% внимания, хотя и внешнеполитическая повестка проигнорирована не была.
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