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Звезда фильма "Один дома" Рэтрей арестован за попытку задушить девушку

44-летний актёр отрицает обвинения. Ему удалось выйти из-под стражи после внесения залога в размере 25 тысяч долларов. Расследование продолжается.

23 декабря, 16:43
<p>Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей сейчас и Девин Рэтрей в фильме "Один дома" © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BM4Wn-TDHRm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">devinratray</a><a href="https://www.instagram.com/p/BM4Wn-TDHRm/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>и <a href="https://www.instagram.com/p/CNbw1IdD44S/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">devinratray</a></p>

Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей сейчас и Девин Рэтрей в фильме "Один дома" © Instagram / devinratray и devinratray

Американский актёр Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккаллистера в фильме "Один дома", был арестован за нападение на свою девушку. Как сообщает Fox News, знаменитость отпустили под залог в 25 тысяч долларов.

По данным телеканала, конфликт начался из-за того, что 44-летний актёр обиделся на возлюбленную, когда оба выпивали в баре. Рэтрею категорически не понравилось, что пассия якобы не взяла деньги с его двух фанаток за карточки с его автографами. После того как пара вернулась в гостиничный номер, актёр толкнул избранницу на кровать и начал душить. В конечном счёте девушке удалось вырваться и выбежать из комнаты.

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Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента. К слову, звезда отрицает любые обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что актриса "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после жестокого избиения. У артистки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Имя напавшего она назвать поначалу отказалась, но потом всё же раскрыла.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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