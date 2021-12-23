Звезда фильма "Один дома" Рэтрей арестован за попытку задушить девушку

Американский актёр Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккаллистера в фильме "Один дома", был арестован за нападение на свою девушку. Как сообщает Fox News, знаменитость отпустили под залог в 25 тысяч долларов.

По данным телеканала, конфликт начался из-за того, что 44-летний актёр обиделся на возлюбленную, когда оба выпивали в баре. Рэтрею категорически не понравилось, что пассия якобы не взяла деньги с его двух фанаток за карточки с его автографами. После того как пара вернулась в гостиничный номер, актёр толкнул избранницу на кровать и начал душить. В конечном счёте девушке удалось вырваться и выбежать из комнаты.