Звезда фильма "Один дома" Рэтрей арестован за попытку задушить девушку
44-летний актёр отрицает обвинения. Ему удалось выйти из-под стражи после внесения залога в размере 25 тысяч долларов. Расследование продолжается.
Коллаж © LIFE. Девин Рэтрей сейчас и Девин Рэтрей в фильме "Один дома" © Instagram / devinratray и devinratray
Американский актёр Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккаллистера в фильме "Один дома", был арестован за нападение на свою девушку. Как сообщает Fox News, знаменитость отпустили под залог в 25 тысяч долларов.
По данным телеканала, конфликт начался из-за того, что 44-летний актёр обиделся на возлюбленную, когда оба выпивали в баре. Рэтрею категорически не понравилось, что пассия якобы не взяла деньги с его двух фанаток за карточки с его автографами. После того как пара вернулась в гостиничный номер, актёр толкнул избранницу на кровать и начал душить. В конечном счёте девушке удалось вырваться и выбежать из комнаты.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента. К слову, звезда отрицает любые обвинения в свой адрес.
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