Мужчина заживо сгорел в охваченном огнём доме в Нижнем Новгороде

Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Нижнем Новгороде © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в Нижегородском районе на улице Большой Покровской. О причинах возникновения огня пока не сообщается, однако известно об одном погибшем мужчине, его тело нашли на месте происшествия. Также, по данным МЧС, пострадал один человек и ещё четверо были эвакуированы из здания.

Пожару был присвоен ранг № 2. К данному моменту возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. В тушении были задействованы 43 человека и 10 единиц техники.