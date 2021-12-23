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Мужчина заживо сгорел в охваченном огнём доме в Нижнем Новгороде

Ещё один человек пострадал. Возгорание локализовали на площади 600 "квадратов". В тушении были задействованы 43 человека и 10 единиц техники.

23 декабря, 16:49

Кадр из видео © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные тушат возгорание в жилом доме в Нижнем Новгороде © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в Нижегородском районе на улице Большой Покровской. О причинах возникновения огня пока не сообщается, однако известно об одном погибшем мужчине, его тело нашли на месте происшествия. Также, по данным МЧС, пострадал один человек и ещё четверо были эвакуированы из здания.

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Пожару был присвоен ранг № 2. К данному моменту возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. В тушении были задействованы 43 человека и 10 единиц техники.

Ранее неизвестный поджёг салон красоты в Аткарске, четыре посетительницы госпитализированы. По данным СМИ, неадекват сбежал с места происшествия, а позже заявился в отдел полиции и во всём признался.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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