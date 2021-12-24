Китайские СМИ восхитились смелыми и жёсткими ответами Путина на пресс-конференции

Китайские журналисты рассказали о впечатлениях о ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина и выделили несколько важных для них тезисов. Представители прессы Поднебесной отдельно отметили смелую и жёсткую позицию российского лидера в вопросах внешней политики. Так, обозреватели издания Global Times пишут, что Пекин и Москва, по сути, сталкиваются с похожими угрозами от Вашингтона.

"Китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку Вооружённые силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что КНР в отношениях с США может быть таким же жёстким, как РФ", — говорят журналисты ведущих китайских СМИ.

В Пекине также обратили внимание на слова Путина о сотрудничестве с Китаем. Президент РФ в ходе пресс-конференции охарактеризовал партнёрство с Поднебесной как стратегическое, не имеющее прецедентов в истории внешней политики. По мнению китайских журналистов, тем самым российский лидер показал всему миру, насколько непоколебимы и доверительны отношения двух государств.

Кроме того, обозреватели поприветствовали не менее жёсткое заявление Путина по поводу политизации спорта. Они согласны с тем, что США бойкотируют Олимпийские игры в Пекине, чтобы сдерживать развитие Китая.