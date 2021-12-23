Как Владимир Путин выступил против трансгендеров в спорте и бойкота Олимпиады в Пекине На ежегодной пресс-конференции главы государства не обошлось без темы спорта, в котором в последнее время происходит немало скандалов и странных явлений 23 декабря, 15:41 Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продолжалась почти четыре часа. Журналисты успели задать 55 вопросов. Естественно, были и те, которые касались спорта. Олимпиада в Пекине, Универсиада в Екатеринбурге, чемпионат мира по хоккею и даже трансгендеры. Что сказал Владимир Путин на этот счёт?

Бойкот Олимпиады в Пекине — ошибка

Дмитрий Губерниев. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Главный спортивный канал страны "Матч ТВ" представлял Дмитрий Губерниев. Известный комментатор и "голос биатлона" нашей страны порывался задать вопрос про свой любимый вид спорта, но всё же решил поинтересоваться куда более общими и важными со всех сторон моментами. Вопрос Губерниева касался бойкота Олимпийских игр в Пекине, который затеяли США и страны Запада.

— Это (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США, и он мне сказал: "Блокады Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе были ошибкой со стороны Штатов". Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие Китая. Никаких других мотивов быть не может. Спорт, как и искусство, должен объединять людей. И когда спорт лишают основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Это последние, небольшие варианты развития отношений между странами. Это ошибка, — ответил Путин.

По сути, Россия ещё раз напомнила, что акцию США и партнёров поддерживать не намерена. Более того, глава государства обратил внимание на тот факт, что как бы Запад ни старался, но сдержать Китай он не сумеет. Однако, возвращаясь к спорту, президент чётко дал понять, что Россия выступает против подобных моментов. И речь даже не о бойкоте.

Что касается нас — мы всегда были против политизации спорта Владимир Путин Президент России

Главным доказательством этого тезиса является тот факт, что Путин намерен посетить церемонию открытия Олимпиады в Пекине, куда его пригласил китайский лидер Си Цзиньпин. К слову, о политизации спорта особенно в отношении нашей страны говорят уже давно и много. Вспомните, что последние Олимпийские игры, равно как и предстоящие, мы провели (и проведём) без флага и собственного гимна.

Трансгендеры убьют женский спорт

В ещё одном вопросе, который изначально спорта касался не сильно или вообще не касался, а именно теме трансгендеров в спорте, президент чётко обозначил позицию России. Примеров их появления на мировых аренах масса, и с каждым днём становится всё больше. Весь мир летом, во время Игр в Токио, выучил имя новозеландки Лорел Хаббард, совсем недавно сменившей пол.

— Мужчины объявляют себя женщинами и выступают, скажем, в тяжёлой атлетике. Или ещё в каком-то виде. Женский спорт перестанет существовать. Совсем! Но здравый смысл должен быть какой-то, — заявил Путин.

Хаббард побороться за медали не смогла, но вспомнить можно и другой пример. Так, 18-летняя бегунья из Намибии Кристин Мбома взяла серебро на дистанции 200 метров. Трансгендером она не является, однако в её организме наблюдается серьёзное превышение естественного уровня мужского гормона. Пока спортсмены пытаются понять, как с этим жить, МОК на этот счёт занимает достаточно любопытную позицию.

Лорел Хаббард. Фото © ТАСС / АР / Luca Bruno

— Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя наилучшим образом, — говорится в рекомендациях МОК.

В России же слова президента всячески поддержали. Так, депутат Госдумы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Лайфу, что в какой-то момент трансгендеры будут и вовсе выступать отдельно.

"Соглашусь с президентом. Когда трансгендеров будет больше, чем один, а их всё-таки будет больше однозначно, и не в штанге, а ещё и в лёгкой атлетике, я в этом не сомневаюсь, я думаю, что придёт момент, когда они будут выступать в отдельном классе. Или женского спорта действительно не будет. Единственный здесь есть момент, с которым столкнётся общество. Пока это единичные случаи, в этом нет такой глобальной проблемы. Но ещё очень многим странам надо менять законодательство, во многих странах нет понимания, что это необходимо делать, в той же Америке. Мы открыли ящик Пандоры, одним словом", — подчеркнула Журова.

Чемпионат мира в Уфе и Универсиада в Екатеринбурге

Коснулись спорта и журналисты из Уфы и Екатеринбурга. Так, представительница Башкирии обратилась к президенту России с просьбой провести в Уфе чемпионат мира по хоккею. Глава государства на этот счёт пообещал подумать, но зависит всё не только от него.

— На счёт чемпионата мира сейчас я не готов ответить. По-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, готовится сооружение. Это зависит от Международной федерации хоккея. Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это возможно… Но Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня без всякого сомнения, — заявил Путин.

Представители СМИ из Екатеринбурга попросили Путина поддержать Универсиаду, которая состоится там в 2023 году. Более того, журналисты привезли ему в подарок мяч с автографами лучших спортсменов из Свердловской области, но в зал пресс-конференции его не пропустила охрана.

Авторы Шамиль Гаджиев