Захарова: Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса"

Власти Киева, похоже, готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увеличение оборонного бюджета Украины на 20%.

"Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они её называют. В Верховной раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов", — указала она.

Эти деньги, по словам Захаровой, Киев может пустить "на войну со своими гражданами, теми самыми, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты".