Захарова: Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса"
К такому выводу российский МИД пришёл после того, как Украина анонсировала увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти Киева, похоже, готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увеличение оборонного бюджета Украины на 20%.
"Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они её называют. В Верховной раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов", — указала она.
Эти деньги, по словам Захаровой, Киев может пустить "на войну со своими гражданами, теми самыми, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты".
"На 20% увеличился военный бюджет Украины. Какой мир?" — риторически спросила представитель МИД.
О том, что Киев планирует новую военную операцию против Донбасса, ранее заявил и президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря. По словам российского лидера, "нас будто заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Будете защищать — новые санкции последуют". Кроме того, Путин рассказал о попытках Запада сделать Россию стороной украинского конфликта.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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