В одном из автобусов Екатеринбурга во время утренней давки произошёл странный инцидент — неизвестный уколол девушку в бедро чем-то похожим на шприц. Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", это произошло в минувший четверг, 23 декабря.

Как пояснила пострадавшая, в тот день она зашла в час пик в автобус № 9 на остановке "Кировоградская". Через несколько минут образовалась давка, и девушка почувствовала, что её как будто ущипнули за ногу. При этом она не стала обращаться к пассажирам за помощью и поехала до работы.

"Я терпела и пыталась понять, что это. <...> Приехала — тут же принялась осматривать себя. След всё-таки остался после иглы. Съездила в больницу, мне назначили курс лечения, через три месяца тест на ВИЧ буду сдавать", — приводит паблик слова екатеринбурженки.

После этого девушка обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что заявление от гражданки действительно поступило. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой установят все подробности инцидента.