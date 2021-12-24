"Терпела и пыталась понять, что это": В Екатеринбурге неизвестный в давке в автобусе уколол пассажирку шприцем
Пострадавшей назначили курс лечения, после которого она сдаст тест на ВИЧ. Девушка обратилась в полицию, начата проверка.
© Pixabay
Место "укола" © VK / "Типичный Екатеринбург"
В одном из автобусов Екатеринбурга во время утренней давки произошёл странный инцидент — неизвестный уколол девушку в бедро чем-то похожим на шприц. Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", это произошло в минувший четверг, 23 декабря.
Как пояснила пострадавшая, в тот день она зашла в час пик в автобус № 9 на остановке "Кировоградская". Через несколько минут образовалась давка, и девушка почувствовала, что её как будто ущипнули за ногу. При этом она не стала обращаться к пассажирам за помощью и поехала до работы.
"Я терпела и пыталась понять, что это. <...> Приехала — тут же принялась осматривать себя. След всё-таки остался после иглы. Съездила в больницу, мне назначили курс лечения, через три месяца тест на ВИЧ буду сдавать", — приводит паблик слова екатеринбурженки.
После этого девушка обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что заявление от гражданки действительно поступило. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой установят все подробности инцидента.
Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге многодетную мать зажало дверью трамвая и у неё начали отниматься рука и нога. По мнению врачей, проблемы с конечностями появились у пострадавшей из-за нарушения спинального кровообращения.
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