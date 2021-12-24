"Не нужно доводить до абсурда": Спортивный врач осудил пловчиху Симонову за поведение в Пулково
Ранее её тренера задержали в аэропорту за отказ надеть маску, а спортсменка опубликовала резонансное видео в "Инстаграме".
Виталина Симонова. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Врач спортивной медицины Вячеслав Зуев осудил трёхкратную чемпионку мира по плаванию в ластах Виталину Симонову за поведение в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В конце ноября 63-летний тренер Александр Ильин отказался надевать маску в ответ на требование сотрудников полиции в аэропорту и был задержан. Симонова выложила видео инцидента в своём инстаграме, оскорбив сотрудников правоохранительных органов.
"Они тоже неадекватно среагировали, могли бы маску надеть. Я абсолютно не поддерживаю их поведение. Как бы ты ни относился к антикоронавирусным мерам, должен находиться в рамках принятых норм. Если нужно надеть маску, в этом ничего страшного нет, ну надень ты эту маску и смотри свысока. Если сделали замечание, натяни ты её на нос. Не нужно ситуацию доводить до абсурда", — сказал Зуев.
Видео © Instagram / vita_simonova
Накануне Симонова заявила, что после скандала в Пулково её уволили с работы, и попросила подписчиков о финансовой помощи. По мнению Зуева, с пловчихой поступили слишком строго.
"Это злоупотребление работодателя. Она может подать в суд. Это перебор, так нельзя поступать", — считает врач.
Напомним, суд квалифицировал действия Ильина как "неповиновение законному требованию сотрудника полиции" (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовал его на три тысячи рублей. В отношении Симоновой возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".
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