Врач спортивной медицины Вячеслав Зуев осудил трёхкратную чемпионку мира по плаванию в ластах Виталину Симонову за поведение в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В конце ноября 63-летний тренер Александр Ильин отказался надевать маску в ответ на требование сотрудников полиции в аэропорту и был задержан. Симонова выложила видео инцидента в своём инстаграме, оскорбив сотрудников правоохранительных органов.

"Они тоже неадекватно среагировали, могли бы маску надеть. Я абсолютно не поддерживаю их поведение. Как бы ты ни относился к антикоронавирусным мерам, должен находиться в рамках принятых норм. Если нужно надеть маску, в этом ничего страшного нет, ну надень ты эту маску и смотри свысока. Если сделали замечание, натяни ты её на нос. Не нужно ситуацию доводить до абсурда", — сказал Зуев.

Видео © Instagram / vita_simonova

Накануне Симонова заявила, что после скандала в Пулково её уволили с работы, и попросила подписчиков о финансовой помощи. По мнению Зуева, с пловчихой поступили слишком строго.

"Это злоупотребление работодателя. Она может подать в суд. Это перебор, так нельзя поступать", — считает врач.