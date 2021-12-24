В Новосибирске девушка на внедорожнике наехала на двухлетнего малыша на санках

В Новосибирске утром 24 декабря случилось страшное ДТП — девушка, которая находилась за рулём "мицубиси-паджеро", наехала на двухлетнего малыша, катавшегося на санках. Об этом сообщает портал NGS.ru.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигался задним ходом вдоль дома и совершил наезд на санки, в которых находился ребёнок — мальчик двух лет. В результате ребёнок, предварительно, с тяжёлой травмой головы и ушибами доставлен в больницу", — рассказали изданию в ГИБДД Новосибирска.

В Минздраве региона, в свою очередь, сообщили, что малыш находится в крайне тяжёлом состоянии, а в детской больнице № 1 уточнили, что мальчик в реанимации.

По словам свидетельницы произошедшего Екатерины Голятиной, внедорожник двигался не задним ходом, а вперёд. Она отметила, что помогла маме мальчика достать пострадавшего из-под переднего колеса — малыш был без сознания, но без видимых повреждений.

"Мать начала истошно кричать, в этот момент из машины выскочила девушка-водитель, увидела, что произошло, отъехала назад. Я вызвала скорую, однако подоспевшие прохожие подсказали, что на Mitsubishi Pajero будет быстрее, ведь не нужно никого ждать. В итоге мы маму с ребёнком утрамбовали на заднее сиденье, и внедорожник направился в больницу. Было видно, что водитель пребывает в состоянии шока", — рассказала женщина.