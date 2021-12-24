Психолог Решетникова объяснила, стоит ли вручать "медицинские" подарки на Новый год
Специалист ответила на вопрос, будет ли человек рад презентам, ассоциируемым с болезнью: пульсоксиметру, экспресс-тесту на ковид или тонометру. И напомнила, что главное — внимание.
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Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" психолог Марина Решетникова в беседе с Лайфом рассказала, что не стоит бояться дарить на Новый год подарки на медицинскую тематику.
"Иногда выбор подарка оказывается непростой задачкой, так как связан с предубеждениями и страхом человека быть отвергнутым. Так бывает, например, с подарками для здоровья в виде разных медицинских приборов или некоторыми аксессуарами, например часами", — подчеркнула наша собеседница.
По словам Решетниковой, при выборе подарка в первую очередь стоит подумать о необходимости этого предмета человеку. Возможно, у одариваемого нет возможности самостоятельно приобрести такой прибор.
Также психолог рекомендует поставить себя на место человека, которому будет вручён подарок.
"Как бы отреагировали на такой сюрприз? Было бы вам приятно в такой ситуации?" — призвала задуматься психолог.
Однако всё же самый главный смысл в подарке — принести человеку радость, считает специалист.
"Подарок может быть любым, самое главное — это внимание, то есть отражение в подарке пользы и интересов принимающей стороны", — заключила Решетникова.
Ранее Лайф рассказывал, что в рамках акции "Ёлка желаний" военные исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90 в Подмосковье. В конце прогулки юный гость полигона вместе с командованием танковой армии выпил чая и получил сладкий подарок от Деда Мороза.
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