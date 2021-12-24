Психолог Решетникова объяснила, стоит ли вручать "медицинские" подарки на Новый год

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" психолог Марина Решетникова в беседе с Лайфом рассказала, что не стоит бояться дарить на Новый год подарки на медицинскую тематику.

"Иногда выбор подарка оказывается непростой задачкой, так как связан с предубеждениями и страхом человека быть отвергнутым. Так бывает, например, с подарками для здоровья в виде разных медицинских приборов или некоторыми аксессуарами, например часами", — подчеркнула наша собеседница.

По словам Решетниковой, при выборе подарка в первую очередь стоит подумать о необходимости этого предмета человеку. Возможно, у одариваемого нет возможности самостоятельно приобрести такой прибор.

Также психолог рекомендует поставить себя на место человека, которому будет вручён подарок.

"Как бы отреагировали на такой сюрприз? Было бы вам приятно в такой ситуации?" — призвала задуматься психолог.

Однако всё же самый главный смысл в подарке — принести человеку радость, считает специалист.

"Подарок может быть любым, самое главное — это внимание, то есть отражение в подарке пользы и интересов принимающей стороны", — заключила Решетникова.