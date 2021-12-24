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Шпак нокаутировал Джигурду в поединке по правилам бокса

Бой, завершившийся во втором раунде, прошёл под эгидой промоушена "Наше дело".

24 декабря, 08:35

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российский актёр Никита Джигурда проиграл нокаутом бодибилдеру и блогеру Александру Шпаку. Бой прошёл в рамках промоушена "Наше дело".

Изначально планировалось провести три раунда по две минуты. На второй минуте второго раунда 42-летний Шпак обрушил на 60-летнего Джигурду град ударов, уронив соперника на настил, и судья остановил бой.

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Ранее Джигурда одержал на ринге две победы. Сначала он одолел депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем нокаутировал журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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