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Регион
Опубликовано 24 декабря 2021, 08:35
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Шпак нокаутировал Джигурду в поединке по правилам бокса

Поединок под эгидой промоушена «Наше дело» завершился во втором раунде.

Российский актёр Никита Джигурда проиграл нокаутом бодибилдеру и блогеру Александру Шпаку. Бой прошёл в рамках промоушена "Наше дело".

Изначально планировалось провести три раунда по две минуты. На второй минуте второго раунда 42-летний Шпак обрушил на 60-летнего Джигурду град ударов, уронив соперника на настил, и судья остановил бой.

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Ранее Джигурда одержал на ринге две победы. Сначала он одолел депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем нокаутировал журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Роман Фейгин
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