Шпак нокаутировал Джигурду в поединке по правилам бокса
Поединок под эгидой промоушена «Наше дело» завершился во втором раунде.
Российский актёр Никита Джигурда проиграл нокаутом бодибилдеру и блогеру Александру Шпаку. Бой прошёл в рамках промоушена "Наше дело".
Изначально планировалось провести три раунда по две минуты. На второй минуте второго раунда 42-летний Шпак обрушил на 60-летнего Джигурду град ударов, уронив соперника на настил, и судья остановил бой.
Ранее Джигурда одержал на ринге две победы. Сначала он одолел депутата Госдумы Виталия Милонова, а затем нокаутировал журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин