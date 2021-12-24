Шпак нокаутировал Джигурду в поединке по правилам бокса

Поединок под эгидой промоушена «Наше дело» завершился во втором раунде.

Российский актёр Никита Джигурда проиграл нокаутом бодибилдеру и блогеру Александру Шпаку. Бой прошёл в рамках промоушена "Наше дело".

Изначально планировалось провести три раунда по две минуты. На второй минуте второго раунда 42-летний Шпак обрушил на 60-летнего Джигурду град ударов, уронив соперника на настил, и судья остановил бой.