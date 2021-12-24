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Япония отказалась отправлять на Олимпиаду в Пекин правительственных чиновников

Делегация страны будет состоять из спортивных чиновников, в том числе председателя оргкомитета прошедших летних Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.

24 декабря, 03:11
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Япония приняла решение не отправлять на Олимпийские игры в Пекине министров и правительственных чиновников. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

"У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию", сказал он на пресс-конференции.

При этом в Японии в связи с этим решением не применяют термин "дипломатический бойкот" Олимпиады, о котором заявили в США. Как уточнил Мацуно, решение о составе делегации страна приняла самостоятельно.

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Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Японская делегация будет состоять из спортивных чиновников, в том числе председателя оргкомитета прошедших летних Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, добавил Мацуно. Вместе с ним в столицу Китая отправится глава Олимпийского комитета Японии Ямасита, а на Паралимпиаду приедет глава Паралимпийского комитета Мори.

Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и в Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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