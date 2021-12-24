Япония отказалась отправлять на Олимпиаду в Пекин правительственных чиновников

Япония приняла решение не отправлять на Олимпийские игры в Пекине министров и правительственных чиновников. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

"У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию", — сказал он на пресс-конференции.

При этом в Японии в связи с этим решением не применяют термин "дипломатический бойкот" Олимпиады, о котором заявили в США. Как уточнил Мацуно, решение о составе делегации страна приняла самостоятельно.