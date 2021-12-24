Япония отказалась отправлять на Олимпиаду в Пекин правительственных чиновников
Делегация страны будет состоять из спортивных чиновников, в том числе председателя оргкомитета прошедших летних Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.
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Япония приняла решение не отправлять на Олимпийские игры в Пекине министров и правительственных чиновников. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.
"У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию", — сказал он на пресс-конференции.
При этом в Японии в связи с этим решением не применяют термин "дипломатический бойкот" Олимпиады, о котором заявили в США. Как уточнил Мацуно, решение о составе делегации страна приняла самостоятельно.
Японская делегация будет состоять из спортивных чиновников, в том числе председателя оргкомитета прошедших летних Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, добавил Мацуно. Вместе с ним в столицу Китая отправится глава Олимпийского комитета Японии Ямасита, а на Паралимпиаду приедет глава Паралимпийского комитета Мори.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и в Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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