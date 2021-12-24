Ещё одна женщина обвинила актёра Криса Нота в сексуальном насилии

Кантри-певица Лиза Джентил обвинила в сексуальных домогательствах американского актёра Криса Нота, известно по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" и его продолжении. Она присоединилась к другим женщинам, которые ранее обратились с претензиями к артисту.

Как пишет Hollywood Reporter, Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Актёр подвёз её до дома, после чего поднялся к ней и начал "силой целовать" девушку и "касаться груди". После отказа он пригрозил разрушить карьеру певицы, если та кому-либо расскажет о произошедшем.

"Он предупредил меня, что, если я когда-нибудь расскажу кому-нибудь о том, что произошло накануне вечером, он разрушит мою карьеру, чего я больше никогда не увижу, и что он внесёт меня в чёрный список. Он повесил трубку, и я немедленно позвонила маме и отцу в слезах. Я боялась выступить из-за власти мистера Нота и его угроз разрушить мою карьеру", — вспоминает Джентил.

Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что её признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.