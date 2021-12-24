Ещё одна женщина обвинила актёра Криса Нота в сексуальном насилии
Звезда "Секса в большом городе" стал приставать к ней и распускать руки возле её дома, а после отказа пригрозил разрушить карьеру девушки, работавшей певицей в одном из ресторанов Нью-Йорка.
Крис Нот. © Instagram / chrisnothofficial
Кантри-певица Лиза Джентил обвинила в сексуальных домогательствах американского актёра Криса Нота, известно по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" и его продолжении. Она присоединилась к другим женщинам, которые ранее обратились с претензиями к артисту.
Как пишет Hollywood Reporter, Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Актёр подвёз её до дома, после чего поднялся к ней и начал "силой целовать" девушку и "касаться груди". После отказа он пригрозил разрушить карьеру певицы, если та кому-либо расскажет о произошедшем.
"Он предупредил меня, что, если я когда-нибудь расскажу кому-нибудь о том, что произошло накануне вечером, он разрушит мою карьеру, чего я больше никогда не увижу, и что он внесёт меня в чёрный список. Он повесил трубку, и я немедленно позвонила маме и отцу в слезах. Я боялась выступить из-за власти мистера Нота и его угроз разрушить мою карьеру", — вспоминает Джентил.
Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что её признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.
Как сообщал Лайф, ранее в сексуальном насилии Криса Нота обвинили две женщины. По словам одной из них, всё случилось в 2015 году в квартире актёра, куда он пригласил её после ужина. Другая обвинительница заверяет, что сексуальное насилие над ней Нот совершил в 2004 году, когда ей было 22 года. Сам артист все обвинения в свой адрес отвергает. Позже к ним присоединилась третья пострадавшая. По словам бывшей сотрудницы ресторана, где актёр был постоянным клиентом, в 2010 году он застал её одну в тёмном офисе, начал целовать и стянул колготки, однако изнасилования удалось избежать.
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