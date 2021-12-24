Канада обыграла Россию перед стартом молодёжного чемпионата мира

Сборная Канады со счётом 6:4 обыграла команду России в товарищеской встрече перед стартом молодёжного чемпионата мира.

Уже в первом периоде канадцы оформили себе комфортное преимущество, забросив четыре безответные шайбы, однако во второй 20-минутке россияне смогли несколько поправить ситуацию, уйдя на последний отрезок при счёте 3:5. Однако догнать лидирующего соперника не вышло. Шайбами в составе россиян отметились Никита Чибриков, Александр Пашин и Матвей Мичков, оформивший дубль. Первые два периода ворота защищал Ярослав Аскаров, а на третий вышел Егор Гуськов.

МЧМ-2021 начнётся 26 декабря и продлится до 5 января. Игры будут проходить в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции (27 декабря), Швейцарии (28), Словакии (30) и США (1 января).