Глава спорткомитета Петербурга Шантырь раскрыл влияние пандемии на спортивную жизнь

Пандемия коронавируса двояко повлияла на спортивную жизнь Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель Комитета по физкультуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь.

"В 2020 году была тяжёлая ситуация с запретом во время карантина любых тренировок и соревнований. Условно говоря, пловцам пришлось бы плавать в ванне. Хорошо, что мы смогли задействовать наши спортивные интернаты с их площадками и бассейнами и за счёт этого выйти из ситуации", — сказал он в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам председателя спорткомитета Петербурга, своё влияние оказала и Олимпиада в Токио, которая с 2020 года была перенесена на 2021-й. Из-за этого пришлось в чём-то притормозить и пересмотреть планы подготовки спортсменов.