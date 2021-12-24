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Глава спорткомитета Петербурга Шантырь раскрыл влияние пандемии на спортивную жизнь

В самые сложные времена, когда действовал карантин, городским властям удалось задействовать для тренировок спортивные интернаты и их площадки.

24 декабря, 00:20
<p>Фото © ТАСС / Антон Ваганов</p>

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Пандемия коронавируса двояко повлияла на спортивную жизнь Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель Комитета по физкультуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь.

"В 2020 году была тяжёлая ситуация с запретом во время карантина любых тренировок и соревнований. Условно говоря, пловцам пришлось бы плавать в ванне. Хорошо, что мы смогли задействовать наши спортивные интернаты с их площадками и бассейнами и за счёт этого выйти из ситуации", сказал он в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам председателя спорткомитета Петербурга, своё влияние оказала и Олимпиада в Токио, которая с 2020 года была перенесена на 2021-й. Из-за этого пришлось в чём-то притормозить и пересмотреть планы подготовки спортсменов.

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А ранее Лайф рассказывал, что в 2021 году в Санкт-Петербурге побывало 5,8 миллиона туристов. Причём 250 тысяч из них иностранцы. Казна города благодаря путешественникам пополнилась на 234 миллиарда рублей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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