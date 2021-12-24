Депутат Хубезов: Необходимо достичь коллективного иммунитета к ковиду за полгода
Стимулировать к вакцинации людей в регионах нужно уважительными убеждениями, а также розыгрышами подарков и сертификатами, считает парламентарий.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в России на уровне 80% необходимо за полгода. Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов. В эфире телеканала "Россия 24" он также добавил, что если не сделать этого, то должного эффекта не получится.
"Любая пандемия оканчивается, имеет своё начало и конец. Но у нас ведь задача не просто достичь 80% [коллективного иммунитета], причём уже некоторые говорят не 80%, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода. Если это растянется на год и более, тогда по большому счёту того эффекта не будет, которого мы от этого ожидаем", — отметил Хубезов.
Политик обратил внимание на то, что сейчас регионы прибегают к различным мерам по достижению этой цели. Прежде всего среди них должно быть уважительное убеждение, стимуляция граждан к вакцинации розыгрышами подарков и введение сертификатов.
А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин объяснил показатели смертности от ковида в России низким коллективным иммунитетом. Он также отметил, что новые штаммы, вызванные способностью вируса к мутации, возникают в тех регионах, где есть проблемы с системой здравоохранения.
Комментариев: 0