Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted

Кинокомпания Sony выпустила второй трейлер картины "Анчартед: на картах не значится", мотивом которой стала известная видеоигра Uncharted. Соответствующий ролик появился на официальном ютуб-канале кинокомпании.

Главную роль в картине исполнил Том Холланд, сыгравший Нейтана Дрейка. Он экстремально прыгает по высоким сооружениям и эпично вываливается из самолёта в воздухе. В конце видео Виктор "Салли" Салливан в исполнении Марка Уолберга становится канонично усатым.

Традиционной даты премьеры в конце видео нет. Вместо этого зрителям показали надпись "скоро в кино". При этом ранее выход фильма был запланирован на 10 февраля 2022 года. Режиссёром ленты стал Рубен Флейшер, которого зрители знают по фильмам "Веном" и "Zомбилэнд. Контрольный выстрел".

В октябре Sony показывала первый трейлер фильма экранизации Uncharted. Тогда же зрителям представили и антагониста в исполнении Антонио Бандераса.