Sony показала второй трейлер экранизации видеоигры Uncharted
В главных ролях зрители увидят Тома Холланда и Марка Уолберга, однако когда — ещё не известно, ведь авторы оставили загадочное послание насчёт выхода картины в прокат.
Кадр видео © YouTube-канал SonyPicturesRU
Кинокомпания Sony выпустила второй трейлер картины "Анчартед: на картах не значится", мотивом которой стала известная видеоигра Uncharted. Соответствующий ролик появился на официальном ютуб-канале кинокомпании.
Главную роль в картине исполнил Том Холланд, сыгравший Нейтана Дрейка. Он экстремально прыгает по высоким сооружениям и эпично вываливается из самолёта в воздухе. В конце видео Виктор "Салли" Салливан в исполнении Марка Уолберга становится канонично усатым.
Традиционной даты премьеры в конце видео нет. Вместо этого зрителям показали надпись "скоро в кино". При этом ранее выход фильма был запланирован на 10 февраля 2022 года. Режиссёром ленты стал Рубен Флейшер, которого зрители знают по фильмам "Веном" и "Zомбилэнд. Контрольный выстрел".
В октябре Sony показывала первый трейлер фильма экранизации Uncharted. Тогда же зрителям представили и антагониста в исполнении Антонио Бандераса.
Ранее создатель The Last of Us показал первый кадр из сериала HBO по мотивам видеоигры. Сценарист Нил Дракманн написал, что еле сдерживается, чтобы не представить фанатам все остальные моменты со съёмок.
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