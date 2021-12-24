СБУ завела дело о госизмене в отношении депутата Рады, встречавшегося с Лукашенко
Помимо прочего, нардепа обвиняют в создании "русского мира" на территории Украины. При этом сам политик уверен, что это лишь часть кампании по устранению конкурентов.
Евгений Шевченко и Александр Лукашенко. Фото © Telegram / "Украина Евгения Шевченко"
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Нардеп уже подтвердил эту информацию в телеграм-канале.
"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", — написал Шевченко.
Шевченко не раз высказывал полную поддержку Александру Лукашенко и в апреле этого года в Минске встретился с президентом Белоруссии. После этого руководство фракции президентской партии «Слуга народна» заявило, что поездка нардепа и встреча с лидером республики носили частный характер, а также противоречат «порядку реализации внешней политики» Киева. В итоге Шевченко были исключён из фракции.
А ранее Лайф писал, что депутат рады Илья Кива также попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав ему видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене.
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