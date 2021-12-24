СБУ завела дело о госизмене в отношении депутата Рады, встречавшегося с Лукашенко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Нардеп уже подтвердил эту информацию в телеграм-канале.

"Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли? Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", — написал Шевченко.

Шевченко не раз высказывал полную поддержку Александру Лукашенко и в апреле этого года в Минске встретился с президентом Белоруссии. После этого руководство фракции президентской партии «Слуга народна» заявило, что поездка нардепа и встреча с лидером республики носили частный характер, а также противоречат «порядку реализации внешней политики» Киева. В итоге Шевченко были исключён из фракции.