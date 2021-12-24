Основатель WikiLeaks Ассанж решил обжаловать решение о его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщила невеста журналиста Стелла Моррис.

"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", — написала Моррис в "Твиттере".

На данный момент прошение рассматривают судьи Высокого суда Великобритании, в случае положительного вердикта оно поступит в высшую инстанцию. По словам Моррис, пока не ясно, сколько времени понадобится на принятие решения, но его ожидают не раньше третьей недели января.

Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.