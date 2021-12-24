Основатель WikiLeaks Ассанж решил обжаловать решение о его экстрадиции в США
Чтобы прошение поступило в высшую инстанцию страны, его должен одобрить Высокий суд. По словам невесты Ассанжа, решение ожидается во второй половине января.
Джулиан Ассанж. Фото © ТАСС / АР
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщила невеста журналиста Стелла Моррис.
"Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США", — написала Моррис в "Твиттере".
На данный момент прошение рассматривают судьи Высокого суда Великобритании, в случае положительного вердикта оно поступит в высшую инстанцию. По словам Моррис, пока не ясно, сколько времени понадобится на принятие решения, но его ожидают не раньше третьей недели января.
Ранее Лайф сообщал, что лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться его выдачи с момента задержания в 2019 году.
Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем Ассанж долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция.
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