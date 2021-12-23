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Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО обсуждать безопасность с РФ

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако не собирается поступаться своими принципами и ценностями.

23 декабря, 20:47
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Соединённые Штаты вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу готовы обсуждать проблемы безопасности, озвученные Россией. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнёры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", сказал дипломат в интервью с газетой "Коммерсант".

Салливан также озвучил, что эти беседы станут продолжением разговора лидеров двух государств Джо Байдена и Владимира Путина. Более того, по словам посла, такое решение соответствует философии американского президента, который хочет быть прямым и транспарентным с российским коллегой. Вашингтон, заверил Салливан, хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако при этом не собирается поступаться своими принципами и ценностями и будет проявлять твёрдость.

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что лидеры стран ЕС контактируют с трансатлантическими партнёрами по предложенным Россией гарантиям безопасности.

Как уже писал Лайф, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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