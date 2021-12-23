Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО обсуждать безопасность с РФ

Соединённые Штаты вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу готовы обсуждать проблемы безопасности, озвученные Россией. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнёры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", — сказал дипломат в интервью с газетой "Коммерсант".

Салливан также озвучил, что эти беседы станут продолжением разговора лидеров двух государств Джо Байдена и Владимира Путина. Более того, по словам посла, такое решение соответствует философии американского президента, который хочет быть прямым и транспарентным с российским коллегой. Вашингтон, заверил Салливан, хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, однако при этом не собирается поступаться своими принципами и ценностями и будет проявлять твёрдость.