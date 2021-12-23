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Италия ввела обязательное ношение масок на улице из-за вспышки ковида

Ужесточение ограничений в стране вызвано рекордным суточным количеством заболевших, а за неделю их число увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей.

23 декабря, 20:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Италии вводится обязательное ношение масок на улице, а также использование маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. Ужесточение ограничений связано со вспышкой заболеваемости ковидом в стране, сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

"Маски становятся обязательными на открытом воздухе, и мы вводим требование использования маски FFP2 в некоторых местах, таких как транспорт (городской и дальнего следования), кинотеатры, театры, музеи, в ходе спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также на стадионах. В этих помещениях запрещается употребление пищи", — сказал министр.

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Кроме того, все публичные новогодние празднования в стране запрещены. Так, концерты и мероприятия под открытым небом нельзя проводить до 31 января, также до этой даты прекратят работу дискотеки и танцевальные клубы.

За минувшие сутки в Италии зарегистрированы рекордные 44 595 новых случаев коронавируса, причём рост на 70% случился всего за неделю. Кроме того, всё чаще у заражённых выявляется штамм "омикрон". Предыдущий суточный антирекорд (40 902 случая) был зафиксирован в стране в ноябре прошлого года.

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Ранее Лайф сообщал, что в Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента с "омикроном". Отмечается, что скончался заражённый в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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