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Умерла культовая американская писательница Джоан Дидион

Причиной кончины стала болезнь Паркинсона, которая была у драматурга.

23 декабря, 19:53
<p>Джоан Дидион. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Joan_Didion_at_the_Brooklyn_Book_Festival.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джоан Дидион. Фото © Wikipedia

Американская писательница Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает издательский дом Penguin Random House.

"Дидион была одной из самых проницательных писательниц и наблюдателей страны. Её самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой", говорится в заявлении издательства, которое распространило агентство Associated Press.

Дидион ушла из жизни у себя дома на Манхэттене. Причиной её смерти стала болезнь Паркинсона, уточнили в Penguin Random House.

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Джоан Дидион стала известной в 1960-х благодаря статьям в таких изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Она писала о калифорнийской контркультуре, Голливуде, американской политике и социальном хаосе того десятилетия в саркастическом стиле, благодаря которому она заслужила статус одной из самых ярких представительниц "новой журналистики".

А ранее Лайф рассказывал, что на 82-м году жизни скончался актёр "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов. Причиной смерти стала болезнь, которой мужчина страдал последние годы. Он также известен своими работами в сериалах "Мажор" и "Последний министр".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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