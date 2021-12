Умерла культовая американская писательница Джоан Дидион

"Дидион была одной из самых проницательных писательниц и наблюдателей страны. Её самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой", — говорится в заявлении издательства, которое распространило агентство Associated Press.

Джоан Дидион стала известной в 1960-х благодаря статьям в таких изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Она писала о калифорнийской контркультуре, Голливуде, американской политике и социальном хаосе того десятилетия в саркастическом стиле, благодаря которому она заслужила статус одной из самых ярких представительниц "новой журналистики".