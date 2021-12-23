Военные исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90 в Подмосковье

Военные в Подмосковье исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90. Видео © Пресс-служба Западного военного округа

Военнослужащие прокатили семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области на танке Т-90 в Подмосковье, исполнив его новогоднюю мечту. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В Московской области на полигоне Алабино командование Западного военного округа осуществило мечту мальчика Егора Фоменко из Воронежской области, обратившегося к президенту Российской Федерации в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний" с просьбой прокатиться на танке Т-90", — говорится в сообщении.







На полигоне Егора встретил командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Сначала военный рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста. А затем мальчик занял место командира танка. Под командованием Егора генерал-лейтенант прокатил его по трассе танкового биатлона.

Потом мальчик познакомился с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии, где "были представлены основные образцы военной техники, стоящей на вооружении ЗВО", отметила пресс-служба. Затем Егор увидел процесс штатной стрельбы из вооружения танков Т-72Б3. В конце юный гость полигона вместе с командованием танковой армии выпил чая и получил сладкий подарок от Деда Мороза, а также макет танка, который стоит на вооружении армии, и танковый шлемофон.

"Спасибо за новогодний подарок и исполнение мечты!" — сказал Егор командующим танковой и общевойсковой армией.