Военные исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90 в Подмосковье
В конце прогулки юный гость полигона вместе с командованием танковой армии выпил чая и получил сладкий подарок от Деда Мороза.
Военные в Подмосковье исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90. Фото © Минобороны РФ
Военные в Подмосковье исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на танке Т-90. Видео © Пресс-служба Западного военного округа
Военнослужащие прокатили семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области на танке Т-90 в Подмосковье, исполнив его новогоднюю мечту. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"В Московской области на полигоне Алабино командование Западного военного округа осуществило мечту мальчика Егора Фоменко из Воронежской области, обратившегося к президенту Российской Федерации в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний" с просьбой прокатиться на танке Т-90", — говорится в сообщении.
На полигоне Егора встретил командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Сначала военный рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста. А затем мальчик занял место командира танка. Под командованием Егора генерал-лейтенант прокатил его по трассе танкового биатлона.
Потом мальчик познакомился с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии, где "были представлены основные образцы военной техники, стоящей на вооружении ЗВО", отметила пресс-служба. Затем Егор увидел процесс штатной стрельбы из вооружения танков Т-72Б3. В конце юный гость полигона вместе с командованием танковой армии выпил чая и получил сладкий подарок от Деда Мороза, а также макет танка, который стоит на вооружении армии, и танковый шлемофон.
"Спасибо за новогодний подарок и исполнение мечты!" — сказал Егор командующим танковой и общевойсковой армией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что для Путина очень важно помогать детям, предновогодние желания которых он исполняет. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства каждый раз идёт дальше, чем просто пожелание ребёнка в рамках акции "Ёлка желаний", президент пытается улучшить жизнь ребят в целом.
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