Новогоднюю ёлку за $183 тысячи "украли" с Центрального вокзала Киева

Соломенская окружная прокуратура Киева расследует хищение новогодней ёлки стоимостью пять миллионов гривен (13,5 миллиона рублей. — Прим. Лайфа) с Центрального железнодорожного вокзала города. Открыто уголовное производство, пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры в "Фейсбуке".

Как указано в релизе, пушистую красавицу, согласно заключённому подрядчиком договору, должны были установить не позднее 17 декабря.

Но 22 декабря правоохранители не обнаружили ёлку на Центральном железнодорожном вокзале украинской столицы. Сейчас дерево разыскивают.