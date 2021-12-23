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Новогоднюю ёлку за $183 тысячи "украли" с Центрального вокзала Киева

Если быть точнее, то зелёную красавицу просто не поставили в срок. Делом уже заинтересовалась местная прокуратура.

23 декабря, 19:16

Центральный железнодорожный вокзал Киева. Фото © Facebook / Київська міська прокуратура

Соломенская окружная прокуратура Киева расследует хищение новогодней ёлки стоимостью пять миллионов гривен (13,5 миллиона рублей. — Прим. Лайфа) с Центрального железнодорожного вокзала города. Открыто уголовное производство, пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры в "Фейсбуке".

Как указано в релизе, пушистую красавицу, согласно заключённому подрядчиком договору, должны были установить не позднее 17 декабря.

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Но 22 декабря правоохранители не обнаружили ёлку на Центральном железнодорожном вокзале украинской столицы. Сейчас дерево разыскивают.

А ранее в Москве нарядили главную новогоднюю ёлку России. Приехать в Кремль и вживую полюбоваться на пушистую красавицу в предстоящие праздники сможет любой желающий.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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