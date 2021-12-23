Россияне поделились планами на будущее после отмены ковидных ограничений

Треть россиян после снятия ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса, хотели бы отправиться в отпуск за границу или поездить по стране. Такое желание изъявили 36% наших соотечественников, опрошенных kp.ru, в исследовании приняли участие 3,5 тысячи человек.

Четверть (26%) респондентов ответили, что не прочь повидать родственников из других городов или даже стран. Эти граждане хотели бы в первую очередь навестить близких, которых не видели на протяжении многих месяцев.

При этом 20% россиян пожаловались на нехватку больших компаний, шумных встреч и вечеринок. Некоторым пришлось перенести свадьбу из-за ковидных ограничений из-за невозможности друзей и родных приехать на мероприятие.

Боятся посещать различные людные места, в том числе кино и концерты, 12% жителей России. А ещё 7% выбрали вариант "другое", говоря о том, что сделали бы после победы над CoViD-19. Кто-то отметил, что без антиковидных ограничений вздохнул бы с облегчением.