В аппарате Голиковой рассказали об объединении ПФР и ФСС до 1 января 2023 года

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируют объединить к 1 января 2023 года. Члены российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили детали предстоящего процесса. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения", — говорится в релизе, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что в группу на паритетной основе войдут представители всех трёх сторон социального партнёрства.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года. Она указывала, что процесс предусматривает переходный период, поэтому относятся к нему с осторожностью. Председатель правления ПФР Андрей Кигим отмечал, что фонды будут существовать на единой цифровой платформе и процесс объединения баз данных уже начат.