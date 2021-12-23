Власти башкирского города Стерлитамака подарили детям с сахарным диабетом наборы конфет на Новый год. Возмущение высказала одна из мам на странице главы республики Радия Хабирова в соцсети "ВКонтакте".

"Неужели нельзя проникнуться нашим заболеванием и раз в год подойти ответственно к вопросу покупки подарка?! Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? Вот что подарили в Стерлитамаке, не стыдно?" — написала женщина, отметив, что детские подарки не меняются из года в год.

При этом в пресс-службе Администрации Стерлитамака заверили, что все требования безопасности были предусмотрены — подарочные конфеты сделаны из фруктозы, которая не запрещена диабетикам.

"Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам, прошла качественный контроль, сроки годности проконтролировали", — цитирует "Подъём" сообщение администрации города.