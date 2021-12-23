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"Не стыдно?": Власти Стерлитамака подарили конфеты страдающим сахарным диабетом детям

В свою очередь в администрации города сообщили, что предусмотрели все требования безопасности. Там отметили, что сладости не содержали сахар.

23 декабря, 18:33
<p>Подарки для страдающих диабетом малышей. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall413272232_738527" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алина Мигранова </a></p>

Подарки для страдающих диабетом малышей. Фото © VK / Алина Мигранова

Власти башкирского города Стерлитамака подарили детям с сахарным диабетом наборы конфет на Новый год. Возмущение высказала одна из мам на странице главы республики Радия Хабирова в соцсети "ВКонтакте".

"Неужели нельзя проникнуться нашим заболеванием и раз в год подойти ответственно к вопросу покупки подарка?! Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? Вот что подарили в Стерлитамаке, не стыдно?" — написала женщина, отметив, что детские подарки не меняются из года в год.

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При этом в пресс-службе Администрации Стерлитамака заверили, что все требования безопасности были предусмотрены — подарочные конфеты сделаны из фруктозы, которая не запрещена диабетикам.

"Вся продукция сертифицирована, соответствует ГОСТам, прошла качественный контроль, сроки годности проконтролировали", — цитирует "Подъём" сообщение администрации города.

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А ранее Лайф писал, что власти Югорска подарили детям просроченные почти на год конфеты. Чиновники посчитали, что в маркировке могла быть допущена ошибка, так как упаковка выглядит качественно. Тем не менее все подарки были заменены на новые.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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