Гинцбург заявил о лучшем распространении "омикрона" в популяции по сравнению с "дельтой"

Новая разновидность коронавирусной инфекции "омикрон" не опаснее "дельты", заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что это предварительные данные на сегодняшний день, по ним же можно судить о других особенностях нового штамма, например о скорости его распространения.

"Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Эксперт уточнил, что количество заболевших, особенно среди невакцинированных, из-за "омикрона" может достичь очень больших значений.