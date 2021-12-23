Гинцбург заявил о лучшем распространении "омикрона" в популяции по сравнению с "дельтой"
При этом новый вариант коронавируса, судя по предварительным данным, не опаснее предыдущего, указал академик.
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Новая разновидность коронавирусной инфекции "омикрон" не опаснее "дельты", заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что это предварительные данные на сегодняшний день, по ним же можно судить о других особенностях нового штамма, например о скорости его распространения.
"Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Эксперт уточнил, что количество заболевших, особенно среди невакцинированных, из-за "омикрона" может достичь очень больших значений.
Ранее Гинцбург рассказывал, что привитый назальной вакциной не будет переносчиком ковида. По его словам, вакцинированный через укол способен переносить вирус на своей слизистой.
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