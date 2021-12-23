НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург заявил о лучшем распространении "омикрона" в популяции по сравнению с "дельтой"

При этом новый вариант коронавируса, судя по предварительным данным, не опаснее предыдущего, указал академик.

23 декабря, 18:28

Фото © Pexels

Новая разновидность коронавирусной инфекции "омикрон" не опаснее "дельты", заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт отметил, что это предварительные данные на сегодняшний день, по ним же можно судить о других особенностях нового штамма, например о скорости его распространения.

"Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции", — сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Эксперт уточнил, что количество заболевших, особенно среди невакцинированных, из-за "омикрона" может достичь очень больших значений.

ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших

ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших

Ранее Гинцбург рассказывал, что привитый назальной вакциной не будет переносчиком ковида. По его словам, вакцинированный через укол способен переносить вирус на своей слизистой.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1